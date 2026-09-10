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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3262
Время на прочтение
1 мин

Ночные обстрелы Украины, Россию могут оставить без авиации: главные новости ночи 10 сентября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Аэрофлот

Аэрофлот / © Википедия

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 10 сентября 2026 года:

  • «Мало шансов на прекращение войны»: Мерц объяснил, почему Россия не готова к миру Читать далее –>

  • Массированная атака на Кривой Рог: российские дроны попали в жилищный сектор, есть раненые Читать далее –>

  • Болтон бьет тревогу: Путин может поверить, что Запад слабеет, а Трамп у него «в руках» Читать дальше –>

  • Российские захватчики ночью атаковали Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

  • Россию могут оставить без авиации: Портников раскрыл, чем это грозит Путину Читать далее –>

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