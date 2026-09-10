Ночные обстрелы Украины, Россию могут оставить без авиации: главные новости ночи 10 сентября 2026 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 10 сентября 2026 года:

«Мало шансов на прекращение войны»: Мерц объяснил, почему Россия не готова к миру Читать далее –>

Массированная атака на Кривой Рог: российские дроны попали в жилищный сектор, есть раненые Читать далее –>

Болтон бьет тревогу: Путин может поверить, что Запад слабеет, а Трамп у него «в руках» Читать дальше –>

Российские захватчики ночью атаковали Украину ударными беспилотниками Читать далее –>