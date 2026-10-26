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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1788
Время на прочтение
1 мин

Ночные обстрелы Украины, ситуация на фронте: главные новости ночи 26 октября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Война

Война / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 26 октября 2026 года:

  • Россия ударила по Запорожью: повреждены дома и коммерческое здание, ранен Читать далее –>

  • «Не сядет за серьезные переговоры»: Сибига назвал условие, при котором Россия не пойдет на мир Читать далее –>

  • «Время принимать решения»: Трамп заговорил о новых атаках на Иран Читать далее –>

  • Захватчики продвинулись на Донетчине и Запорожье — DeepState Читать дальше –>

  • Ночью российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками .

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