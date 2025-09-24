ТСН в социальных сетях

Ночные обстрелы Украины, Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности: главные новости ночи 24 сентября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 24 сентября 2025 года:

  • Россияне ударили по Запорожью: повреждены дома, произошел пожар Читать далее –>

  • Зеленский ответил, когда США будут готовы предоставить Украине гарантии безопасности .

  • Россия ночью атаковала Украину беспилотниками Читать далее –>

  • Зеленский: Трамп понимает, что Украина не может «обменяться территориями» с Россией Читать далее –>

  • Россияне атаковали Чугуев дронами: произошел пожар Читать далее –>

