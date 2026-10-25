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- Украина
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Ночные обстрелы Украины, Трамп хочет возобновить бизнес с Россией: главные новости ночи 25 октября 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 25 октября 2026 года:
Трамп заговорил о совместном бизнесе с Россией после войны: что он сказал об Украине Читать далее –>
Декорация к выборам: Портников объяснил, зачем Трампу понадобились переговоры по Украине Читать далее –>
Россия ударила по большому областному центру: один человек погиб, еще четверо пострадали .
Россия атаковала энергетику Винницкой области: часть области осталась без света Читать далее –>
Ночью российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками .
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