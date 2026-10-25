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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1481
Время на прочтение
1 мин

Ночные обстрелы Украины, Трамп хочет возобновить бизнес с Россией: главные новости ночи 25 октября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Энергетика

Энергетика / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 25 октября 2026 года:

  • Трамп заговорил о совместном бизнесе с Россией после войны: что он сказал об Украине Читать далее –>

  • Декорация к выборам: Портников объяснил, зачем Трампу понадобились переговоры по Украине Читать далее –>

  • Россия ударила по большому областному центру: один человек погиб, еще четверо пострадали .

  • Россия атаковала энергетику Винницкой области: часть области осталась без света Читать далее –>

  • Ночью российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками .

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