Украина
50
1 мин

Ночные обстрелы Украины, Трамп меняет тактику переговоров с Россией: главные новости ночи 8 февраля 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Игорь Бережанский
Дональд Трамп и Путин

Дональд Трамп и Путин / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 8 февраля 2026 года:

  В Одессе ночью прогремели взрывы: город атаковали БпЛА

  Враг обстрелял Херсон из РСЗО: ранены три женщины

  • Трамп изменил подход к переговорам с Москвой .

  В ISW заявили о подготовке России к новому этапу войны против Украины: что задумал враг

  Россия ночью атаковала Украину ударными БПЛА

50
