- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 50
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночные обстрелы Украины, Трамп меняет тактику переговоров с Россией: главные новости ночи 8 февраля 2026 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 8 февраля 2026 года:
В Одессе ночью прогремели взрывы: город атаковали БпЛА
Враг обстрелял Херсон из РСЗО: ранены три женщины
Трамп изменил подход к переговорам с Москвой .
В ISW заявили о подготовке России к новому этапу войны против Украины: что задумал враг
Россия ночью атаковала Украину ударными БПЛА