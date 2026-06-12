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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
577
Время на прочтение
1 мин

Ночные обстрелы Украины, в мире появился первый триллионер: главные новости ночи 12 июня 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 12 июня 2026 года:

  • В Польше начали копить деньги, чтобы выкупить автобусы для Винницы Читать дальше –>

  • Россия ударила по гражданской инфраструктуре в Сумской области: есть погибшая Читать далее –>

  • Исторический рекорд: в мире впервые появился официальный долларовый триллионер Читать далее –>

  • Большой областной центр атаковали дроны: есть раненые Читать далее –>

  • «Это только спекуляции»: Иран возразил прорыв в переговорах с США Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
577
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