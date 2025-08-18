- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2154
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночные обстрелы Украины, Зеленский прибыл в США: главные новости ночи 18 августа 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 18 августа 2025 года:
Ночью в Сумах раздалась серия взрывов Читать далее –>
В Белом доме ответили, состоится ли в ближайшее время саммит Трамп — Зеленский — Путин Читать далее –>
В результате удара по Харькову погиб годовалый ребенок и еще два человека — Терехов Читать далее –>
Зеленский прибыл в США на переговоры с Трампом Читать далее –>
В Харькове в результате ракетного удара пострадали восемь человек Читать далее –>