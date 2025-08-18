ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2154
Время на прочтение
1 мин

Ночные обстрелы Украины, Зеленский прибыл в США: главные новости ночи 18 августа 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 18 августа 2025 года:

  • Ночью в Сумах раздалась серия взрывов Читать далее –>

  • В Белом доме ответили, состоится ли в ближайшее время саммит Трамп — Зеленский — Путин Читать далее –>

  • В результате удара по Харькову погиб годовалый ребенок и еще два человека — Терехов Читать далее –>

  • Зеленский прибыл в США на переговоры с Трампом Читать далее –>

  • В Харькове в результате ракетного удара пострадали восемь человек Читать далее –>

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie