Ночные "прилеты" во Львове: что известно
Россияне устроили атаку по Львову — в городе есть разрушения и пострадавшие.
Сегодня ночью, 21 августа, россияне атаковали Львов ракетами и ударными беспилотниками.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
«Громкая ночь во Львове. Враг совершил комбинированную атаку „Шахедами“ и ракетами. Снова, как и месяц назад, прилетело на ул. Елены Степановны. Предварительно есть пострадавшие. Взрывной волной повреждены десятки домов: окна и крыши», — отметил он.
В настоящее время все службы работают на месте.
Кроме того, есть информация о возгорании в других местах.
Напомним, Россия в ночь на 21 августа нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Всю ночь регионы Украины атаковали сотни «Шахедов», которые после 4 часов утра добрались до запада страны и атаковали Мукачево на Закарпатье, Львов и Луцк. Последние два города с утра атаковали еще и крылатые ракеты.