Ночные "прилеты" во Львове: что известно

Последствия атаки / © Садовий/Facebook

Сегодня ночью, 21 августа, россияне атаковали Львов ракетами и ударными беспилотниками.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

«Громкая ночь во Львове. Враг совершил комбинированную атаку „Шахедами“ и ракетами. Снова, как и месяц назад, прилетело на ул. Елены Степановны. Предварительно есть пострадавшие. Взрывной волной повреждены десятки домов: окна и крыши», — отметил он.

В настоящее время все службы работают на месте.

Кроме того, есть информация о возгорании в других местах.

Напомним, Россия в ночь на 21 августа нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Всю ночь регионы Украины атаковали сотни «Шахедов», которые после 4 часов утра добрались до запада страны и атаковали Мукачево на Закарпатье, Львов и Луцк. Последние два города с утра атаковали еще и крылатые ракеты.