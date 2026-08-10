Ночные удары КАБами по Сумам: среди пострадавших — ребенок

Сумы

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Российские войска ночью нанесли удары управляемыми авиабомбами по Сумам. В результате атаки травмировались 14 человек.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

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По предварительной информации, тяжелых раненых среди пострадавших нет. У большинства людей зафиксировали легкие травмы или острую реакцию на стресс.

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Среди пострадавших — 14-летний ребенок. Медики диагностировали у нее острую реакцию на стресс.

Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Сейчас на месте идет ликвидация последствий вражеских ударов. Информация о масштабах повреждений и окончательных последствий атаки уточняется.

Напомним, в ночь на 10 августа российские войска нанесли пять ударов КАБами по гражданской инфраструктуре Сум. Попадание зафиксировали на трех локациях в двух районах города. В результате атаки пострадали не менее пяти человек, всем оказывают медицинскую помощь. Также поврежден жилищный сектор, информации о погибших пока нет. Последствия и масштабы разрушений уточняются.

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