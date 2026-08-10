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- Украина
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Ночные удары КАБами по Сумам: среди пострадавших — ребенок
В результате ночной атаки российских войск на Сумы 10 августа пострадали 14 человек, среди них 14-летний ребенок.
Российские войска ночью нанесли удары управляемыми авиабомбами по Сумам. В результате атаки травмировались 14 человек.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
По предварительной информации, тяжелых раненых среди пострадавших нет. У большинства людей зафиксировали легкие травмы или острую реакцию на стресс.
Среди пострадавших — 14-летний ребенок. Медики диагностировали у нее острую реакцию на стресс.
Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.
Сейчас на месте идет ликвидация последствий вражеских ударов. Информация о масштабах повреждений и окончательных последствий атаки уточняется.
Напомним, в ночь на 10 августа российские войска нанесли пять ударов КАБами по гражданской инфраструктуре Сум. Попадание зафиксировали на трех локациях в двух районах города. В результате атаки пострадали не менее пяти человек, всем оказывают медицинскую помощь. Также поврежден жилищный сектор, информации о погибших пока нет. Последствия и масштабы разрушений уточняются.