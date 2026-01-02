Ночные удары по энергообъектам: украинцев призывают экономить свет

Отключение света.

Реклама

В ночь на пятницу, 2 января, российская армия вновь совершила атаки на энергообъекты в нескольких областях Украины. В регионах введены графики отключений света.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

К утру возникли обесточенные потребители в Запорожской области. Кроме того, идет восстановление поврежденного оборудования в Киевской и Одесской областях.

Реклама

В результате предварительных массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему в большинстве регионов применены почасовые отключения для всех категорий потребителей. Энергетика отмечают, что в областях, где действуют ограничения, сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении.

"Максимально ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы после 23:00. Рациональное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных обесточений", - добавили в НЭК.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, налипание мокрого снега) полностью или частично обесточены 27 населенных пунктов в Ивано-Франковской области. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.

Напомним, на пятницу, 2 января, энергетики ввели графики отключения света для Киева и многих областей На Волыни, Прикарпатье, Закарпатье, а также Львовской и Ровенской областях отключения электроэнергии не запланированы.

Реклама