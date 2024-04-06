Ночные удары по Харькову: количество погибших выросло

Оккупанты атаковали город с С-300.
В Харькове возросло число погибших в результате ударов российской армии в ночь на 6 апреля. Пока известно о семи жертвах ударов.
Об этом сообщил начальник Следственного управления Нацполиции области Сергей Болвинов.
"К сожалению, есть семь погибших в результате этой атаки. Еще 11 человек получили ранения", — говорится в сообщении.
По информации Болвиновой, Харьков атаковали ракетами С-300. Впрочем, сколько воздушных целей уронил враг, не сообщается.
"Враг снова бил дважды — прицельно по жилым многоэтажкам, детским садам и гражданской инфраструктуре. Другой обстрел начался менее чем через полчаса после первого", — сообщил он.
В результате ночной атаки в городе полностью разрушены АЗС, повреждены линии электропередачи. Кроме того, среди избитых девятиэтажек образовалось две воронки, размером пять на пять метров.
Как сообщалось, в эту ночь Харьков пережил очередную ракетную атаку россиян. Город дважды оказался под обстрелом: оккупанты ударили после полуночи, а впоследствии — после 01:00. Россияне атаковали ракетами и БПЛА.
В частности, россияне атаковали ракетами спальный район Харькова – Алексеевку. В результате российских ударов повреждены девять многоэтажек, три общежития, два детсада, две школы, автозаправка и несколько десятков магазинов.