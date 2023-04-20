Ночные вспышки в небе Киева: Зеленский с ракетницы дал старт для контрнаступления — Арестович

Яркую вспышку в небе над Киевом, которая произошла поздно вечером 19 апреля, пытались объяснить самыми неожиданными причинами — от “летающей тарелки”, которую для украинских Вооруженных сил прислали по ленд-лизу инопланетяне, до сбитого украинскими умельцами вражеского спутника с помощью новых систем ПВО.

Свою версию озвучил также бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, который, по всей видимости, решил поддержать волну мемов, которую из-за этого события подняли пользователи соцсетей.

"Зеленая вспышка в небе Киева — Бог знает, что происходит. Есть мнение, что Зеленский выстрелил из ракетницы, дав старт контрнаступлению”, — в шутку предположил военный эксперт.

Как известно, спустя некоторое время после яркой вспышки в небе над столицей в Киеве и области раздался сигнал воздушной тревоги. К счастью, яркий след в небе оставила не враждебная воздушная цель, так что киевляне после отбоя воздушной тревоги пошли спать в хорошем настроении.

Напомним, загадочные вспышки и взрыв в небе над Киевом прокомментировали в Институте геофизики. Там говорят, что яркое свечение, которое вчера видели тысячи киевлян, – это однозначно не спутник NASA, а космическое тело, следы сгорание которого в атмосфере называют болидом или метеором.

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