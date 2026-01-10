- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 511
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночные взрывы на Днепропетровщине: первые детали
Днепропетровщина ночью была под атакой вражеских беспилотников. По данным властей, есть пострадавшие и разрушения.
Ночью россияне снова совершили массированную атаку БпЛА на Днепропетровскую область. 27 беспилотников, по информации ВВК, защитники неба сбили.
О последствиях ударов сообщил глава ОВА Александр Ганжа.
Ситуация после обстрела
В Кривом Роге и в районе возникли пожары. Повреждена инфраструктура. Произошли отключение света. Пострадали два человека: 44-летний мужчина и 58-летняя женщина.
Инфраструктура повреждена и в Днепре. В областном центре и районе перебои с электроснабжением.
Кроме того, возникло возгорание в гаражном кооперативе. Два гаража разрушены, еще 27 — разрушены. Пострадал 34-летний мужчина.
В Самаровском районе поврежден частный дом.
Под ударом находилась и Никопольщина. Агрессор применял FPV-дроны по самому Никополю, Марганецкому и Покровскому громадам.
Напомним, в Днепропетровской области началась обязательная эвакуация гражданского населения из ряда населенных пунктов Синельниковского района. Все из-за усиления угрозы жизни вследствие вооруженной агрессии РФ.