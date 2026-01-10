Ночные взрывы на Днепропетровщине: первые детали

Последствия атаки. Фото: Александр Ганжа

Ночью россияне снова совершили массированную атаку БпЛА на Днепропетровскую область. 27 беспилотников, по информации ВВК, защитники неба сбили.

О последствиях ударов сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

Ситуация после обстрела

В Кривом Роге и в районе возникли пожары. Повреждена инфраструктура. Произошли отключение света. Пострадали два человека: 44-летний мужчина и 58-летняя женщина.

Инфраструктура повреждена и в Днепре. В областном центре и районе перебои с электроснабжением.

Кроме того, возникло возгорание в гаражном кооперативе. Два гаража разрушены, еще 27 — разрушены. Пострадал 34-летний мужчина.

В Самаровском районе поврежден частный дом.

Под ударом находилась и Никопольщина. Агрессор применял FPV-дроны по самому Никополю, Марганецкому и Покровскому громадам.

Напомним, в Днепропетровской области началась обязательная эвакуация гражданского населения из ряда населенных пунктов Синельниковского района. Все из-за усиления угрозы жизни вследствие вооруженной агрессии РФ.