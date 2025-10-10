Ночные взрывы на Днепропетровщине: стали известны первые детали

Последствия атаки / © Associated Press

Ночью россияне массированно атаковали Днепропетровскую область БПЛА и ракетами. По информации ПвК, защитники неба сбили в регионе 60 беспилотников.

О последствиях сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

«Взрывы раздавались в Днепре, Каменском, Криворожье. Под ударом находилась энергетическая инфраструктура. Возникли пожары, последствия еще уточняются. Пострадал 66-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести», — отметил он.

Какая ситуация в громадах

Горело в Украинской громаде Синельниковского района. Огонь охватил комбайн, грузовик, хозяйственное сооружение.

БпЛА российская армия попала и по Николаевской громаде. Загорелся частный дом.

Под ударом также находилась Никопольщина. По ней противник целил артиллерией и обстреливал из РСЗО «Град». Пострадали Никополь и Марганец. Обследование территории продолжается.

Напомним, в ночь на 10 октября и утром Россия нанесла удары баллистическими ракетами по Запорожью. В городе раздались мощные взрывы. Из-за атаки перекрыт проезд по плотине ДнепроГЭС. В Киеве также частично отсутствует электроэнергия, метро изменило движение.