Ночные взрывы на Днепропетровщине: стали известны первые детали
В Днепропетровской области раздавались взрывы — работала ПВО. Власти с утра сообщили о последствиях вражеской атаки.
Ночью россияне массированно атаковали Днепропетровскую область БПЛА и ракетами. По информации ПвК, защитники неба сбили в регионе 60 беспилотников.
О последствиях сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
«Взрывы раздавались в Днепре, Каменском, Криворожье. Под ударом находилась энергетическая инфраструктура. Возникли пожары, последствия еще уточняются. Пострадал 66-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести», — отметил он.
Какая ситуация в громадах
Горело в Украинской громаде Синельниковского района. Огонь охватил комбайн, грузовик, хозяйственное сооружение.
БпЛА российская армия попала и по Николаевской громаде. Загорелся частный дом.
Под ударом также находилась Никопольщина. По ней противник целил артиллерией и обстреливал из РСЗО «Град». Пострадали Никополь и Марганец. Обследование территории продолжается.
Напомним, в ночь на 10 октября и утром Россия нанесла удары баллистическими ракетами по Запорожью. В городе раздались мощные взрывы. Из-за атаки перекрыт проезд по плотине ДнепроГЭС. В Киеве также частично отсутствует электроэнергия, метро изменило движение.