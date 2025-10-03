Ночные взрывы на Днепропетровщине: власти сообщили первые детали

Последствия атаки / © Getty Images

Реклама

Ночью, 3 октября, россияне атаковали БпЛА Днепропетровскую область. Громко было и в самом Днепре.

О последствиях атаки сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

«Этой ночью враг атаковал область БпЛА. В городе произошло возгорание. ДСНС тушат огонь. В одном из сел Днепровского района повреждены 4 частных дома», — уточнил он.

Реклама

Кроме того, в Шахтерской громаде Синельниковщины повреждена пятиэтажка. В ней выбиты окна. В Межевской, по которой россияне попали утром, загорелось жилье местных.

Неспокойно было на Никопольщине. По Марганецкой громаде противник ударил fpv-дроном, стреляли из тяжелой артиллерии.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее сообщалось, что Россия ночью совершила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину. Враг атаковал Полтавщину, Харьковщину, Одесчину, Сумщину, Днепропетровщину, Киевщину, Черкасщину, Винничину, Житомирщину, Запорожье.