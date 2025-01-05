Ночные взрывы на Хмельнитчине: что известно о вражеской атаке

Сегодня, 5 января, около 0:15 в Хмельницкой области прогремели взрывы.

О деталях ночной атаки сообщили в ОВА.

"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили два враждебных БпЛА типа "Shahed". Места падения обломков устанавливаются. По состоянию на данный момент информация о травмированных или погибших не поступала", — уточнил глава ОВА Сергей Тюрин.

Напомним, после полуночи Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом ударных БпЛА для Хмельницкой области. Дроны заходили в регион с северо-востока.

Сразу после взрывов паблики сообщили, что "Шахед" в регионе больше не фиксируется". Воздушная тревога в Хмельницкой области длилась всего 15 минут.

В 0:48 в Хмельницкой области снова объявили воздушную тревогу. В 1:00 в регионе раздались взрывы.

Напомним, ночью россияне выпустили по Украине более 100 "Шахедов". Больше о вражеском ударе читайте в нашей новости.

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