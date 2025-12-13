- Дата публикации
Ночные взрывы в Днепре: что известно
Россияне атаковали Днепр — в городе есть повреждения. Обошлось без жертв и пострадавших.
Ночью, 13 декабря, Днепр находился под атакой противника. В городе есть повреждения. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
Об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко.
«После полуночи враг ударил БпЛА по Днепру. Пожар возник в не эксплуатируемом здании. Имеются уничтоженные и поврежденные автомобили. Обошлось без пострадавших», — уточнил он.
В Никопольщине двое пострадавших — это мужчины 43 и 67 лет.
Били россияне по району по артиллерии и FPV-дронам. Повредили две машины, одна из которых горела. Зацепили и линию электропередач. В целом громко было в райцентре, Марганецкой, Мировской и Покровской громадах.
Напомним, в течение ночи и рано россияне обстреливали Николаевщину.
Враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру в области. В настоящее время без электроснабжения находятся населенные пункты Баштанского и Николаевского районов.