Украина
944
1 мин

Ночные взрывы в Днепре: что известно

Россияне атаковали Днепр — в городе есть повреждения. Обошлось без жертв и пострадавших.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Getty Images

Ночью, 13 декабря, Днепр находился под атакой противника. В городе есть повреждения. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко.

«После полуночи враг ударил БпЛА по Днепру. Пожар возник в не эксплуатируемом здании. Имеются уничтоженные и поврежденные автомобили. Обошлось без пострадавших», — уточнил он.

В Никопольщине двое пострадавших — это мужчины 43 и 67 лет.

Били россияне по району по артиллерии и FPV-дронам. Повредили две машины, одна из которых горела. Зацепили и линию электропередач. В целом громко было в райцентре, Марганецкой, Мировской и Покровской громадах.

Напомним, в течение ночи и рано россияне обстреливали Николаевщину.

Враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру в области. В настоящее время без электроснабжения находятся населенные пункты Баштанского и Николаевского районов.

