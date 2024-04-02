Ночные взрывы в Днепре: местные власти сообщили об атаке россиян на область

В регионе уничтожили девять БпЛА.

За прошедшие сутки, 1 апреля, российская армия атаковала Днепропетровскую область. Вечером враг запустил ракету по Кривому Розу, ночью – пытался нанести удары беспилотниками.

О ситуации в области сообщил руководитель Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

Ночью силы ПВО уничтожили над областью девять дронов: в Днепре, а также в Днепровском, Никопольском, Павлоградском, Синельниковском, Каменском районах.

"Из-за падения обломков в областном центре возникли два возгорания, которые оперативно погасили. Повреждены двухэтажное здание и пожарная часть. Никто не пострадал", — говорится в сообщении.

В Кривом Роге из-за вечерней атаки россиян выбиты окна в трех девятиэтажках, повреждены автомобили. Кроме того, задело высоковольтную линию электропередач. Пострадала одна женщина.

В свою очередь, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подчеркнул, что по состоянию на утро в городе все службы, больницы, социальные учреждения работают.

"Пожар в лесополосе, возникший после удара, был оперативно ликвидирован. По информации на утро, пострадали около 10 многоэтажных домов, где выбиты окна в квартирах и подъездах. Последствия еще уточняются", — говорится в сообщении.

По его словам, ведутся восстановительные работы на пострадавшей и ЛЭП. Электроснабжение района обеспечено.

Сегодня утром русская армия несколько раз ударила по Никопольщине артиллерией и дронами-камикадзе. Попала по райцентру и Красногригорьевской общине. Последствия выясняются, подчеркнул Лысак.

Как сообщалось, ночью 2 апреля оккупанты атаковали энергетические объекты Днепропетровщины и Кировоградщины. Силы ПВО уничтожили три дрона над югом Днепропетровской области.

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