Ночные взрывы в Харькове, Трамп отказался встречаться с Зеленским: главные новости ночи 25 сентября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Харькове ночью были слышны взрывы Читать далее –>
- У Трампа заявили, что он не будет встречаться с Зеленским — AP Читать далее –>
- Враг беспощадно терроризирует Запорожье: в ОВАЕ рассказали о последствиях очередного обстрела (видео) Читать далее –>
- Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
- Трамп заявил, что "выведет" США из войны в Украине Читать далее –>
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