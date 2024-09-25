Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ночные взрывы в Харькове, Трамп отказался встречаться с Зеленским: главные новости ночи 25 сентября 2024 года

Ночные взрывы в Харькове, Трамп отказался встречаться с Зеленским: главные новости ночи 25 сентября 2024 года

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / Фото: ТСН

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Харькове ночью были слышны взрывы Читать далее –>
  • У Трампа заявили, что он не будет встречаться с Зеленским — AP Читать далее –>
  • Враг беспощадно терроризирует Запорожье: в ОВАЕ рассказали о последствиях очередного обстрела (видео) Читать далее –>
  • Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
  • Трамп заявил, что "выведет" США из войны в Украине Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация