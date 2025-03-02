Ночные взрывы в Хмельницкой области: блэкаут, поврежденные дома и автомобили (фото)

Одна женщина пострадала в результате атаки.
Сегодня, 2 марта, около 1:50 в Хмельницкой области прогремели взрывы. Воздушная тревога в регионе длилась около двух часов.
О последствиях атаки сообщили в ОВА.
"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили 6 вражеских БпЛА типа "Shahed". В результате атаки травмировалась женщина, которую доставили в больницу. После обследования ее отпустили домой", — говорится в сообщении.
Последствия атаки
Кроме того, взрывной волной повреждены десять частных домохозяйств: у них выбиты окна и двери, две крыши уничтожены полностью, еще восемь повреждены. В одном из этих частных домовладений произошел пожар, который подразделения ГСЧС ликвидировали.
Также получили повреждения электротрансформатор, линии электропередач и крышу ангара одного из предприятий.
"По причине повреждения электросетей отключена часть абонентов: без электроснабжения остались 266 частных абонентов и 11 юридических лиц. Восстановительные работы продолжаются", — добавили в ОВА.
Россияне уложили дронами
Напомним, в ночь на 2 марта ПВО уничтожила над Украиной 63 беспилотника. Еще 16 дронов-имитаторов не достигли целей – они локационно потеряны.
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