Ночные взрывы в Хмельницкой области: что известно о мощной атаке

Ночью в пятницу, 7 июня, в Хмельницкой области прогремели мощные взрывы. Во время воздушной тревоги в регионе сработали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"В пределах нашей области силы ПВО уничтожили 11 враждебных целей. Обращений по поводу травмированных, погибших или повреждения имущества пока не поступало", — говорится в сообщении.

Отметим, что в Хмельницкой области воздушная тревога продолжалась с 01:41 до 04:59. Воздушные силы предупреждали о розах российских БпЛА в направлении региона, а также об угрозе крылатых ракет. Воздушные цели имели курс на Староконстантинов.

Как сообщалось, этой ночью россияне атаковали Киевскую область дронами и ракетами. В результате воздушной атаки произошел пожар на одном из промышленных объектов.

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