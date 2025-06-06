Ночью было неспокойно / © Associated Press

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Ночью, 6 июня, россияне атаковали Хмельницкую область. Обошлось без жертв и пострадавших, но есть разрушения.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин.

«Сейчас идет уточнение информации о всех последствиях. Уже известно о повреждении частного жилого дома, двух хозяйственных построек, забора и двух автомобилей. Предварительно — обошлось без травмированных», — написал он.

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В настоящее время на месте работают все соответствующие службы.

Напомним, российские войска атаковали Тернополь ударными дронами и ракетами. Зафиксировано попадание в промышленные и инфраструктурные объекты.