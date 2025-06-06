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- Украина
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Ночные взрывы в Хмельницкой области — что известно
Оккупанты ударили по Хмельницкой области во время атаки 6 июня. Власти говорят, что в регионе есть повреждения.
Ночью, 6 июня, россияне атаковали Хмельницкую область. Обошлось без жертв и пострадавших, но есть разрушения.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин.
«Сейчас идет уточнение информации о всех последствиях. Уже известно о повреждении частного жилого дома, двух хозяйственных построек, забора и двух автомобилей. Предварительно — обошлось без травмированных», — написал он.
В настоящее время на месте работают все соответствующие службы.
Напомним, российские войска атаковали Тернополь ударными дронами и ракетами. Зафиксировано попадание в промышленные и инфраструктурные объекты.