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Ночные взрывы в Хмельницкой области: разрушенные дома и убитые горем люди — фото
На Хмельнитчине 25 мая уничтожили 11 российских воздушных целей. Среди мирного населения есть погибшие.
Сегодня, 25 мая, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги силы ПВО уничтожили 11 российских воздушных целей. Среди них — семь крылатых ракет и четыре БпЛА типа «Shahed».
Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
По его словам, в результате атаки погибли четыре человека. Пятеро получили осколочные ранения, среди них несовершеннолетняя и пожилая женщина, которая находится в тяжелом состоянии в больнице.
Повреждены около 40 частных домов.
«На местах работают спасатели и полиция. Для обогрева местных жителей прибыли автобусы. Разворачиваются палатки Главного управления ГСЧС области и общества Красного Креста Украины. Работают психологи, оказывая поддержку пострадавшим. К помощи присоединились аграрии края, предоставляя необходимую технику и людей», — говорится в сообщении.
Напомним, 25 мая ВС РФ совершили комбинированную массированную атаку, использовав 367 средств воздушного поражения. Под ударом оказался ряд украинских регионов, в результате чего сообщается о 13 погибших, среди которых четверо детей, а также о 50 пострадавших в результате атаки россиян.