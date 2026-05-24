Ночные взрывы в Кировоградской области — что известно
Кировоградщина пережила ночную атаку — по данным ОВА, обошлось без жертв и пострадавших.
Ночью враг атаковал Кировоградскую область — после ударов возникли пожары.
Об этом сообщил глава ОВА Андрей Райкович.
«После взрывов в Кропивницком районе работают соответствующие службы. В результате вражеской атаки беспилотниками в Великовисковской громаде повреждено 16 жилых домов. На территории одного из домовладений возник пожар. Ее оперативно ликвидировали спасатели», — отметил он.
По его данным, обошлось без пострадавших.
Напомним, в ночь на воскресенье, 24 мая, войска РФ массированно атаковали Киев баллистикой и БпЛА. Падения обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города. Один человек погиб, еще 21 — получили ранения.