Спасатель на месте пожара / © Днепропетровская областная государственная администрация

Ночью враг атаковал Кировоградскую область — после ударов возникли пожары.

Об этом сообщил глава ОВА Андрей Райкович.

«После взрывов в Кропивницком районе работают соответствующие службы. В результате вражеской атаки беспилотниками в Великовисковской громаде повреждено 16 жилых домов. На территории одного из домовладений возник пожар. Ее оперативно ликвидировали спасатели», — отметил он.

По его данным, обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на воскресенье, 24 мая, войска РФ массированно атаковали Киев баллистикой и БпЛА. Падения обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города. Один человек погиб, еще 21 — получили ранения.

