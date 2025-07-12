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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Ночные взрывы в Кировоградской области — что известно о последствиях

Оккупанты ударили по Кировоградщине — обошлось без пострадавших, одно есть разрушение. Об этом сообщает ОВА.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © https://www.facebook.com/Андрій Райкович

Ночью, 12 июля, россияне ударными дронами атаковали Кировоградщину.

О последствиях сообщил глава ОВА Андрей Райкович.

«В одной из громад Голованевского района повреждены почти 10 частных домов. Разрушены кровли, выбиты окна, двери, повреждены заборы», — уточнил он.

Кроме того, в области из-за обломков сбитого беспилотника произошло возгорание сухой травы на открытой местности. Пожар оперативно ликвидирован.

Напомним, этой ночью «Шахеды» долетели до западных областей Украины, в частности, в Луцке и Черновцах гремели взрывы.

Российские войска нанесли ракетный и дроновый удар по Львову, повреждены жилые дома, детский сад, инфраструктура и автомобили.

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