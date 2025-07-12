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- Украина
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Ночные взрывы в Кировоградской области — что известно о последствиях
Оккупанты ударили по Кировоградщине — обошлось без пострадавших, одно есть разрушение. Об этом сообщает ОВА.
Ночью, 12 июля, россияне ударными дронами атаковали Кировоградщину.
О последствиях сообщил глава ОВА Андрей Райкович.
«В одной из громад Голованевского района повреждены почти 10 частных домов. Разрушены кровли, выбиты окна, двери, повреждены заборы», — уточнил он.
Кроме того, в области из-за обломков сбитого беспилотника произошло возгорание сухой травы на открытой местности. Пожар оперативно ликвидирован.
Напомним, этой ночью «Шахеды» долетели до западных областей Украины, в частности, в Луцке и Черновцах гремели взрывы.
Российские войска нанесли ракетный и дроновый удар по Львову, повреждены жилые дома, детский сад, инфраструктура и автомобили.