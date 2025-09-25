- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 41
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночные взрывы в Кировоградской области: что сообщили власти
Кировоградщина пережила вражескую атаку. Власти отчитываются, что погибших нет, однако есть попадания.
Ночью россияне атаковали Кировоградскую область ударными беспилотниками. Целили по объекту инфраструктуры.
О последствиях сообщил глава ОВА Андрей Райкович.
«Этой ночью — очередная вражеская дроновая атака. Зафиксированы повреждения нескольких жилых домов. От электроснабжения частично отключены три населенных пункта. Самое главное — обошлось без пострадавших,» — отметил он.
Все соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий.
Напомним, российские военные атаковали Виннитчину. Зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры. Кроме того, была обесточена часть Винницы и остановлено движение поездов.