Украина
41
1 мин

Ночные взрывы в Кировоградской области: что сообщили власти

Кировоградщина пережила вражескую атаку. Власти отчитываются, что погибших нет, однако есть попадания.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

Ночью россияне атаковали Кировоградскую область ударными беспилотниками. Целили по объекту инфраструктуры.

О последствиях сообщил глава ОВА Андрей Райкович.

«Этой ночью — очередная вражеская дроновая атака. Зафиксированы повреждения нескольких жилых домов. От электроснабжения частично отключены три населенных пункта. Самое главное — обошлось без пострадавших,» — отметил он.

Все соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий.

Напомним, российские военные атаковали Виннитчину. Зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры. Кроме того, была обесточена часть Винницы и остановлено движение поездов.

41
