Ночные взрывы в Николаеве: власти рассказали о последствиях атаки

Пострадавших нет.
В ночь на 19 октября в Николаеве во время воздушной тревоги раздались два взрыва. В результате атаки россиян есть повреждения домов. Местные жители не пострадали.
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
"Имеем выбитые окна как минимум в трех многоквартирных домах. Бригада коммунальщиков уже получила стройматериалы. Выезжают на место. Повреждения в частном секторе пока не зафиксированы", — говорится в сообщении мэра.
Работники администрации района еще осматривают территорию.
Как сообщалось, в Николаевской области ночью несколько раз объявляли воздушную тревогу. Поздно вечером во время тревоги в Николаеве раздались два взрыва. Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для восточных, юго-восточных областей.