Ночные взрывы в Николаеве: власти рассказали о последствиях атаки

В ночь на 19 октября в Николаеве во время воздушной тревоги раздались два взрыва. В результате атаки россиян есть повреждения домов. Местные жители не пострадали.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

"Имеем выбитые окна как минимум в трех многоквартирных домах. Бригада коммунальщиков уже получила стройматериалы. Выезжают на место. Повреждения в частном секторе пока не зафиксированы", — говорится в сообщении мэра.

Работники администрации района еще осматривают территорию.

Как сообщалось, в Николаевской области ночью несколько раз объявляли воздушную тревогу. Поздно вечером во время тревоги в Николаеве раздались два взрыва. Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для восточных, юго-восточных областей.

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