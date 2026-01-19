Ночные взрывы в Одессе: первые подробности

Одесса находилась под атакой / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Сегодня ночью оккупанты атаковали Одессу. В городе есть значительные разрушения.

Об этом сообщил глава МВА Сергей Лысак.

«В результате ночной вражеской атаки в городе повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Взрывной волной выбиты окна коммерческих помещений и автосалона. К счастью, обошлось без пострадавших», — отметил он.

Впоследствии глава ОВА Олег Кипер сообщил подробности:

«Один человек пострадал. В Одесском районе беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. Повреждены две квартиры, фасад здания, остекление, частный транспорт, припаркованный рядом. Кроме того, зафиксированы повреждения на территории объекта критической инфраструктуры».

На местах происшествия работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий атаки.

Ранее сообщалось, что россияне атаковали с БпЛА Днепровский район Херсона, сбросив взрывчатку на двух человек — пострадавших госпитализировали с взрывными травмами.