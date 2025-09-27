Ночные взрывы в Одесской области: власти сообщили первые детали

Одесчина пережила атаку / © Getty Images

Сегодня ночью, 26 сентября, россияне снова атаковали Одесчину ударными беспилотниками. Как и накануне, цель атаки — гражданская инфраструктура региона.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

«Несмотря на эффективную работу сил ПВО, зафиксированы последствия, в частности для объекта транспортной инфраструктуры. Возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели», — отметил он.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, в ночь на 27 сентября россияне атаковали Украину 115 ударными БпЛА типа «Shahed», «Гербера» и беспилотниками других типов.

Оккупанты массированно атаковали Виннитчину. В результате российских ударов возникли пожары, есть разрушения. Один из домов остался без света. Под прицелом россиян находилась критическая инфраструктура. Есть прилеты.