- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 101
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночные взрывы в Одесской области: власти сообщили первые детали
Оккупанты ударными дронами терроризировали Одесскую область — в ОВА сообщили о последствиях атаки.
Сегодня ночью, 26 сентября, россияне снова атаковали Одесчину ударными беспилотниками. Как и накануне, цель атаки — гражданская инфраструктура региона.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.
«Несмотря на эффективную работу сил ПВО, зафиксированы последствия, в частности для объекта транспортной инфраструктуры. Возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели», — отметил он.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Напомним, в ночь на 27 сентября россияне атаковали Украину 115 ударными БпЛА типа «Shahed», «Гербера» и беспилотниками других типов.
Оккупанты массированно атаковали Виннитчину. В результате российских ударов возникли пожары, есть разрушения. Один из домов остался без света. Под прицелом россиян находилась критическая инфраструктура. Есть прилеты.