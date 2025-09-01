- Дата публикации
- Украина
Ночные взрывы в Украине 1 сентября: где произошли прилеты
Оккупанты устроили воздушную атаку по украинским городам — ПВО не все враждебные цели сбила.
В ночь на 1 сентября россияне выпустили ударные беспилотники по Украине. Зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА на 6 локациях.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
«Противник атаковал 86 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БпЛА типа «Shahed» и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Напомним, в ночь на 1 сентября 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами.
Ранее сообщалось, что российские дроны атаковали Одесскую область. В результате атаки более 29 тысяч абонентов в регионе остались без электроэнергии.