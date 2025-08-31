- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2103
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночные взрывы в Украине: что известно об атаке РФ 31 августа
Оккупанты выпустили по украинским городам более 140 «Шахедов». Есть попадания.
В ночь на 31 августа россияне устроили воздушную атаку по Украине — выпустили ударные беспилотники.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
«Противник атаковал 142 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям. По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 враждебных БпЛА типа „Shahed“ и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге и востоке страны», — отметили в ведомстве.
В то же время, зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 10 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
Ранее сообщалось, что российские дроны атаковали Одесскую область. В результате атаки более 29 тысяч абонентов в регионе остались без электроэнергии.