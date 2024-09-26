Ночные взрывы в украинских городах США выделили новый пакет помощи: главные новости ночи 26 сентября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- США объявили о новом пакете помощи на $375 млн: список вооружения Читать далее –>
- Зеленский встретился с Байденом: обсудили План победы Читать далее –>
- В Киеве и в Хмельницкой области прогремели повторные взрывы Читать далее –>
- Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
- В Киеве в очередной раз раздались взрывы: обломки БпЛА попали в жилой дом Читать далее –>
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