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Ночные взрывы в украинских городах США выделили новый пакет помощи: главные новости ночи 26 сентября 2024 года

Ночные взрывы в украинских городах США выделили новый пакет помощи: главные новости ночи 26 сентября 2024 года

США выделяют Украине новый пакет помощи / Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • США объявили о новом пакете помощи на $375 млн: список вооружения Читать далее –>
  • Зеленский встретился с Байденом: обсудили План победы Читать далее –>
  • В Киеве и в Хмельницкой области прогремели повторные взрывы Читать далее –>
  • Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
  • В Киеве в очередной раз раздались взрывы: обломки БпЛА попали в жилой дом Читать далее –>

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