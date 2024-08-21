Ночные взрывы в Винницкой области: что известно об атаке дронов

Потерпевших нет.
Ночью против 21 августа силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника в Винницкой области. В регионе есть повреждения.
Об этом сообщила первый заместитель руководителя Винницкой ОВ Наталья Заболотная.
"В общей сложности в область зашли восемь БпЛА. По результатам работы ПВО сбито четыре БпЛА", — говорится в сообщении.
В результате работы ПВО произошли повреждения окон в здании гражданской инфраструктуры. Также в двух жилых домах повреждены окна и крыша. По словам Заболотной, травмированных нет.
Как сообщалось, около 09:45 в Украине была объявлена воздушная тревога. К угрозе БПЛА, продолжающейся с утра и в некоторых областях — с ночи, добавилась угроза баллистики.
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