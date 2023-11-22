Ночные взрывы в Житомирской области: в ОВА рассказали, что произошло

Тревога в области длилась более часа.

Ночью в среду, 22 ноября, в Житомирской области были слышны взрывы. Во время воздушной тревоги сработали силы ПВО.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко.

"Силами противовоздушной обороны над территорией Житомирской области были сбиты два дрона-камикадзе", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, жертв и пострадавших от падения обломков нет.

Воздушная тревога в Житомирской области длилась более часа — с 23:31 21 ноября до 00:38 22 ноября. Воздушные силы предупреждали о беспилотниках. В Telegram каналах сообщали о звуках взрывов.

Как сообщалось, РФ атаковала Украину ударными беспилотниками "Shahed" и ракетой Х-22. Силы противовоздушной обороны уничтожили все 14 вражеских дронов.

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