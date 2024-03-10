Ночные заморозки, снег и гололед: прогноз погоды в Украине на неделю, 11-17 марта

В Украине в ближайшие дни изменится погода. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, наиболее интенсивными будут в западных областях, а также в Крыму. Температура воздуха сохранится выше нормы, только в начале недели на севере Левобережья прогнозируются ночные морозы местами до -8 °С.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.com.

Прогноз погоды на неделю, 11-17 марта

В понедельник, 11 марта, в западных областях кое-где пройдут небольшие, временами умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер восточный/юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западной части отдельные порывы 15-17 м/с. Температура воздуха в западных и южных регионах ночью +1…+6°С, днем +7…+12°С. В центральных, восточных и северных областях ночью -3...-8°С, днем +2...+7°С.

Во вторник, 12 марта, на Правобережной части Украины ожидается неустойчивая погода. Пройдут дожди, местами с мокрым снегом. В Карпатах сильные осадки, местами туман. На Левобережье страны преимущественно без осадков. Ветер юго-восточной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6°С, в северных и восточных областях -3...-8°С; днем +3…+8 °С, в южной половине и Закарпатье +10…+13 °С.

В среду, 13 марта, в большинстве регионов Украины, за исключением Крыма, Луганской и Сумской областей пройдут дожди и мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, на дорогах ночью местами гололедица. В западных областях туман. Ветер восточный, 5-10 м/с, в Приазовье отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +1...+7°С, в восточных и северных областях -4...+1°С; днем +3…+8 °С, на юге и в Крыму местами +12…+17 °С.

В четверг, 14 марта, небольшой мокрый снег с дождем ожидается местами в западных и северных областях, в Крыму днем пройдет умеренный дождь. В других регионах страны без существенных осадков. На дорогах западной половины местами гололедица. Ветер восточной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+5°С, днем +3...+8°С, на юге местами +9...+12°С.

В пятницу, 15 марта, в восточных и южных областях пройдут небольшие, местами умеренные дожди. На остальной стране без существенных осадков. В западных и северных областях местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+6°С, днем +6...+11°С.

В субботу, 16 марта, дождливая погода сохранится на Донбассе, в Приазовье и в Крыму. В других регионах страны без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+6°С, днем +8...+13°С.

В воскресенье, 17 марта, на большей части территории страны пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+7°С, днем +8...+13°С.

Ранее сообщалось, что зима в Киеве была рекордно теплой и влажной. Средняя температура воздуха составляла 0,3°С, что выше климатической нормы на 2,8°С. Календарная зима 2023-2024 гг. стала третьей в рейтинге самых теплых зим с 1881 года.

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