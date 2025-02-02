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Ночью 2 февраля по Украине кружили вражеские беспилотники: где были слышны взрывы

Ночью 2 февраля по Украине кружили вражеские беспилотники: где были слышны взрывы

Несколько областей охватила воздушная тревога

Враг снова атаковал Украину ночью.

В ночь на 2 февраля 2025 года враг снова атаковал Украину ударными дронами и ракетами.

Была объявлена воздушная тревога, работали средства ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

  • Киевщина;

  • Шостка (Сyмщина);

  • Лубны/р-н (Полтавщина);

  • Переяслав (Киевщина);

  • Канев (Черкащина);

  • Суммы/р-н;

  • Белая Церковь/р-н (Киевщина);

  • Житомирщина;

  • Киевщина;

  • Харьков/р-н.

Напомним, что ранее россияне ударили по многоквартирному дому в Сумской области.

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