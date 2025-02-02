Ночью 2 февраля по Украине кружили вражеские беспилотники: где были слышны взрывы

Враг снова атаковал Украину ночью.
В ночь на 2 февраля 2025 года враг снова атаковал Украину ударными дронами и ракетами.
Была объявлена воздушная тревога, работали средства ПВО.
В частности, взрывы прогремели:
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Киевщина;
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Шостка (Сyмщина);
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Лубны/р-н (Полтавщина);
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Переяслав (Киевщина);
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Канев (Черкащина);
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Суммы/р-н;
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Белая Церковь/р-н (Киевщина);
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Житомирщина;
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Киевщина;
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Харьков/р-н.
Напомним, что ранее россияне ударили по многоквартирному дому в Сумской области.
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