Ночью 2 февраля по Украине кружили вражеские беспилотники: где были слышны взрывы

В ночь на 2 февраля 2025 года враг снова атаковал Украину ударными дронами и ракетами.

Была объявлена воздушная тревога, работали средства ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

Киевщина;

Шостка (Сyмщина);

Лубны/р-н (Полтавщина);

Переяслав (Киевщина);

Канев (Черкащина);

Суммы/р-н;

Белая Церковь/р-н (Киевщина);

Житомирщина;

Киевщина;

Харьков/р-н.

Напомним, что ранее россияне ударили по многоквартирному дому в Сумской области.

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