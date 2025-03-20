Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ночью 20 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Ночью 20 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Враг дронами атаковал Кропивницкий.

Враг атаковал больше всего Кропивницкий.

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 20 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

  • Ирпень/Буча/Гостомель;

  • Бучанский р-н (Киевщина);

  • Черкасский р-н;

  • Хмельницкая область;
  • Кропивницкий.

Напомним, что в Кропивницком 19 марта 2025 года прогремели взрывы. По словам местных, город пережил одну из самых больших воздушных атак за всю войну. В Сети появились фото и видео из охваченного огнем города.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация