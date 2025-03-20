Ночью 20 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Враг атаковал больше всего Кропивницкий.
Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.
В ночь на 20 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.
Работали силы ПВО.
В частности, взрывы прогремели:
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Ирпень/Буча/Гостомель;
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Бучанский р-н (Киевщина);
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Черкасский р-н;
- Хмельницкая область;
- Кропивницкий.
Напомним, что в Кропивницком 19 марта 2025 года прогремели взрывы. По словам местных, город пережил одну из самых больших воздушных атак за всю войну. В Сети появились фото и видео из охваченного огнем города.
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