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Ночью 23 июля враг ударил по Одесской области по меньшей мере пятью видами ракет всех видов базирования (фото)

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Ночью 23 июля враг ударил по Одесской области по меньшей мере пятью видами ракет всех видов базирования (фото)

Ракеты нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере 6 жилым, в том числе многоквартирным домам / Фото: t.me/Bratchuk_Sergey

Во время ракетной атаки ночью враг ударил по Одесщине по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования: «Калибры», «Ониксы», Х-22 и Искандер-К, а также применил баллистические Искандер-М.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в социальных сетях.

Силами противовоздушной обороны значительная часть ракет была уничтожена.

Остальные нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере, 6 жилым, в том числе многоквартирным домам. Изуродованы десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна.

На одной из центральных площадей Одессы попаданием российской ракеты изуродован собор украинской православной церкви (московского патриархата). Пострадали 2 памятника архитектуры.

По городу образовано несколько воронок, есть обрывы электросетей, из-за чего может быть затруднено движение, предположительно, будет изменен маршрут городского транспорта.

По состоянию на 5:25 известно о 1 погибшем. Одного человека спасатели успешно деблокировали. Еще 19 человек ранены, среди них 4 детей. 11 взрослых и 3 ребенка госпитализированы, другие лечатся амбулаторно.

Напомним, что в Одессе вследствие вражеской атаки повреждение гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения.

Напомним, что ранее в Одесской области прогремели мощные взрывы.

Также Запорожью угрожала враждебная баллистика.

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Дата публикации
Просмотры
7340
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