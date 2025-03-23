Ночью 23 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Россияне продолжают атаковать Украину "Шахедами".
Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.
В ночь на 22 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из — за атаки ударных беспилотников РФ.
Работали силы ПВО.
В частности, взрывы прогремели:
-
Вышгород (Киевщина);
-
Киев и окрестности;
-
Бровары/р-н (Киевщина);
-
Староконстантинов/р-н;
-
Шепетовский/р-н (Хмельницкая область);
-
Чугуевский/р-н (Харьковщина);
-
Хмельницкая;
-
Одесщина;
-
Харьковский р-н.
Напомним, что в столице в результате атаки произошло возгорание в заведении питания и на высотном этаже многоквартирного дома.
Читайте также: