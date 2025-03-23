Ночью 23 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 22 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из — за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО.

В частности, взрывы прогремели:

Вышгород (Киевщина);

Киев и окрестности;

Бровары/р-н (Киевщина);

Староконстантинов/р-н;

Шепетовский/р-н (Хмельницкая область);

Чугуевский/р-н (Харьковщина);

Хмельницкая;

Одесщина;

Харьковский р-н.

Напомним, что в столице в результате атаки произошло возгорание в заведении питания и на высотном этаже многоквартирного дома.

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