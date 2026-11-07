Ночью -6 и мокрый снег: украинцев предупредили о похолодании

Погодные условия изменятся / © pexels.com

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В субботу, 7 ноября, в Украине облачно с прояснениями. Ночью в большинстве областей, кроме западных, местами пройдет небольшой снег.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

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Погода на 7 ноября

В северных, центральных и восточных областях ночью и утром местами образуется гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность.

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Ветер северо-западный и северный, 5-10 м/с. Днем в южных областях местами возможны порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью будет от +2° до -3°, в западных областях — 1–6° мороза. Днем по стране ожидается от 0° до +6°.

Погода в Киевской области и в столице

В Киевской области и в столице будет облачно с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой снег, днем осадки не прогнозируются. Ночью и утром на дорогах области кое-где будет скользко из-за гололедицы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Киевской области ночью температура будет колебаться от +2° до -3°. Днем будет +0…+5°. В Киеве ночью ожидается +0…+2°, днем +3…+5°.

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Напомним, метеоролог Виталий Постригань сообщал, что в выходные ситуацию будет пытаться стабилизировать антициклон Klaus. Ожидается больше солнца и отсутствие осадков, хотя холод усилится. Ночью температура снизится до 0–5° мороза, днем будет 1–6° тепла, а среднесуточные показатели упадут до 1–3° тепла, что соответствует второй половине ноября.

Погодные модели показывают возможность повышения температуры в середине месяца, однако аномального тепла ожидать не стоит — тенденция к сезонному похолоданию сохраняется.

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