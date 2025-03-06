Ночью 6 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Россияне продолжают донимать мирное украинское население.
Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.
В ночь на 6 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из — за атаки ударных беспилотников РФ.
Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:
-
Сумы;
-
Полтава;
-
Черкассы/окрестности;
-
Ахтырка (Сумщина);
-
Киев/окрестности;
-
Киев.
Ранее эксперты оценили вероятность масштабного ракетного удара по Украине.
Читайте также:
- Игнат ответил, вернули ли обратно военных Воздушных сил после перевода в пехоту
- Воздушные силы поразили место запуска российских дронов в Запорожье – Генштаб
- На Курщине феерически уничтожен российский опорный пункт по запуску дронов