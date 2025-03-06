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Ночью 6 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Ночью 6 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Враг продолжает атаковать Украину дронами / Фото: ТСН.ua

Россияне продолжают донимать мирное украинское население.

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 6 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из — за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:

  • Сумы;

  • Полтава;

  • Черкассы/окрестности;

  • Ахтырка (Сумщина);

  • Киев/окрестности;

  • Киев.

Ранее эксперты оценили вероятность масштабного ракетного удара по Украине.

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