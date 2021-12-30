Ночью 8 часов сидя: в Украине в первый рейс отправился двухэтажный электропоезд Škoda

Пассажиры электропоезда будут в пути 8 часов.

АО "Укрзалізниця" 30 декабря отправило в первый рейс восстановленный двухэтажный электропоезд Skoda по маршруту №747 Киев — Львов.

Об этом сообщает пресс-центр компании.

Двухэтажный полностью обновленный инклюзивный электропоезд Skoda будет останавливаться на станциях Винница, Хмельницкий, Тернополь и т.д. Поезд из Киева будет отправляться ежедневно, кроме понедельников, в 16:41 и прибывать во Львов в 00:45. Из Львова он будет выезжать в 02:00 и прибывать в Киев в 10:03.

Как отмечают в компании, поезд оборудован всем необходимым:

розетками с USB-разъемами для каждого пассажира;

пеленальными столиками в главных вагонах;

пандусами и местами для перевозки людей с инвалидностью;

держателями для велосипедов;

системами видеонаблюдения;

системами кондиционирования;

системами вентиляции;

системами пожарной сигнализации и пожаротушения;

вакуумными туалетами.

Ремонт 6-вагонного электропоезда чешского производства Skoda постройки 2012 года производился на ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод". Поезд был полностью обновлен за 11 месяцев.

"В ходе работ выполнили ремонт экипажной части поезда, тормозного оборудования, всех систем жизнеобеспечения поезда, обновили интерьер: заменили покрытие пола, перетащили кресла, заменили окна, восстановили лакокрасочное покрытие внутренних панелей и провели много других работ", — говорится в сообщении "Укрзалізниці".

Журналистка Марьяна Пьецух на своей странице прокомментировала свое отношение к поездке в двухэтажном электропоезде Skoda. Она заметила о неудобстве поездки, поскольку дорога длинная – почти 8 часов, а пассажиры, согласно графику, будут вынуждены ночью сидеть из-за того, что места есть только сидячие. Также она сетует на то, что электропоезд не оборудован для длинного маршрута. Он подходит, по ее словам, для коротких поездок. С ее мнением согласились пользователи соцсетей, отметившие, что двухэтажный электропоезд с сидячими места – не для сообщения "Львов-Киев".

"Теперь до Львова из Киева можно доехать за 234 грн на втором этаже поезда Skoda на этих боковых местах, где некуда голове опереться, и за восемь часов. Восемь. Назад из Львова ехать всю ночь, но зато 234 грн", — написала она.

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