Ночью армия РФ атаковала Ивано-Франковскую область: что известно о последствиях

Ночью 29 марта армия агрессорки России во время воздушной тревоги атаковала Ивано-Франковскую область. Враг снова атаковал объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

"Не обошла угроза и Прикарпатье. Целью врага стал объект критической сферы. На рассвете наши отважные защитники неба обезвредили воздушные цели", — говорится в сообщении.

По ее словам, обошлось без жертв. Информации о разрушении тоже нет.

Как сообщалось, ночью соседнюю Львовскую область атаковали дроны и "Кинжалы". Ракеты сбить силам ПВО не удалось. В то же время уничтожены все 11 БпЛА.

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