Ночью армия РФ целенаправленно атаковала объекты "Укрзализныци": что известно

В ночь на пятницу, 19 апреля, российские оккупанты совершили целенаправленный массированный обстрел гражданских инфраструктурных объектов "Укрзализныци" в Днепре и области.

Об этом сообщили в пресс-службе "УЗ".

"Работа вокзала станции Днепр приостановлена. Поезда дальнего сообщения и пригородные пока не курсируют на станцию Днепр: временно конечными остановками являются Нижнеднепровск и Горяиново. После высадки пассажиров на станции Горяиново поезда, курсирующие в Запорожье, будут направляться туда в объезд", — направили туда. в компании.

В результате российских обстрелов ранены среди железнодорожников. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На поврежденных объектах работают спасатели. Информация о погибших уточняется, передают в "УЗ".

Задерживаются на прибытие в Днепр поезда, высадка для них будет проходить на станции Горяиново:

№38 Киев – Запорожье,

№80 Львов – Днепр,

№120 Киев – Запорожье.

Как сообщалось, ночью и утром 20 апреля армия РФ массированно ударила ракетами по Днепру и области.

Напомним, ночью 19 апреля РФ массированно ударила ракетами по Днепру и области. Часть воздушных целей сбита. Впрочем, произошли попадания.

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