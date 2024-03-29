Ночью армия РФ попала в частный дом в Винницкой области (фото)

Ночью в пятницу, 29 марта, армия агрессорки России нанесла удар по Винницкой области. Произошло попадание в частный дом.

Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"Враг атаковал Винницкую область. В области есть попадания в частный дом. Все живы. Подробности впоследствии", — говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что ночью враг атаковал Виннитчину беспилотниками.

"В селе Севериновка Жмеринского района беспилотник упал вблизи жилого дома и сдетонировал. От взрыва вылетели стекла, повреждены сам дом, гараж, забор и газовая труба. Пожар удалось предотвратить. Никто из жителей не пострадал", — говорится в сообщении.

Отмечается, что без электроснабжения в населенном пункте осталось 17 домов.

Последствия атаки армии РФ в Винницкую область 29 марта. / Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов РФ. / Фото: Associated Press

Как сообщалось, ночью РФ атаковала Днепропетровщину ракетами и дронами. Повреждены несколько энергетических объектов в Днепровском, Криворожском и Каменском районах.

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