Ночью армия РФ попала в частный дом в Винницкой области (фото)

Потерпевших нет.
Ночью в пятницу, 29 марта, армия агрессорки России нанесла удар по Винницкой области. Произошло попадание в частный дом.
Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.
"Враг атаковал Винницкую область. В области есть попадания в частный дом. Все живы. Подробности впоследствии", — говорится в сообщении.
В ГСЧС уточнили, что ночью враг атаковал Виннитчину беспилотниками.
"В селе Севериновка Жмеринского района беспилотник упал вблизи жилого дома и сдетонировал. От взрыва вылетели стекла, повреждены сам дом, гараж, забор и газовая труба. Пожар удалось предотвратить. Никто из жителей не пострадал", — говорится в сообщении.
Отмечается, что без электроснабжения в населенном пункте осталось 17 домов.
Как сообщалось, ночью РФ атаковала Днепропетровщину ракетами и дронами. Повреждены несколько энергетических объектов в Днепровском, Криворожском и Каменском районах.