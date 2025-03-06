Ночью армия РФ ударила баллистикой и дронами: сколько целей удалось уничтожить ПВО

Был ли уничтожен "Искандер-М/KN-23", неизвестно.

В ночь на 6 марта российские войска атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 112 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО уничтожили 68 дронов, а 43 – локационно потеряно.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 68 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областях", — подчеркнули военные.

Заметим, что в результате российской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Одесская и Днепропетровская области.

По информации ПС, оккупанты атаковали Искандер-М/KN-23 из Воронежской области и временного аннексированного Крыма, а беспилотниками — по направлениям Орла, Курска, Шаталово, Брянска и Чауды в Крыму.

Как сообщалось, Россия сменила тактику массированных ракетных ударов. В последнее время атаки ракетами происходят не по всей территории Украины, а по одной-двум областям или нескольким населенным пунктам или объектам.

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