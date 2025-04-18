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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Ночью армия РФ ударила баллистикой, крылатыми ракетами и БпЛА: сколько целей сбила ПВО

Сбить баллистику не удалось.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Ракетный удар.

Ракетный удар. / © ТСН.ua

Ночью против 18 апреля российские оккупанты нанесли удары по Украине ракетами наземного базирования и ударными беспилотниками. Уничтожены 26 воздушных целей.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Было обнаружено 43 средства воздушного нападения противника: шесть ракет разных типов и 37 ударных БпЛА. Это:

  • одна баллистическая ракета "Искандер-М" (район пуска – Крым);

  • пять крылатых ракет "Искандер-К" (районы пусков - ТОТ Запорожской области и Крым);

  • 37 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов (районы пусков – Миллерово и Курск).

По состоянию на 09:30 подтверждено убыток 26 воздушных целей:

  • трех крылатых ракет "Искандер-К";

  • 23 ударных БпЛА типа Shahed.

Кроме того, 10 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

По информации военных, в результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Николаевщина, Киевщина.

Напомним, этой ночью армия РФ атаковала Харьков тремя ракетами, применив смертоносную тактику. Да, ракета разорвалась прямо в воздухе.

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