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- Украина
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Ночью армия РФ ударила баллистикой, крылатыми ракетами и БпЛА: сколько целей сбила ПВО
Сбить баллистику не удалось.
Ночью против 18 апреля российские оккупанты нанесли удары по Украине ракетами наземного базирования и ударными беспилотниками. Уничтожены 26 воздушных целей.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
Было обнаружено 43 средства воздушного нападения противника: шесть ракет разных типов и 37 ударных БпЛА. Это:
одна баллистическая ракета "Искандер-М" (район пуска – Крым);
пять крылатых ракет "Искандер-К" (районы пусков - ТОТ Запорожской области и Крым);
37 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов (районы пусков – Миллерово и Курск).
По состоянию на 09:30 подтверждено убыток 26 воздушных целей:
трех крылатых ракет "Искандер-К";
23 ударных БпЛА типа Shahed.
Кроме того, 10 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.
По информации военных, в результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Николаевщина, Киевщина.
Напомним, этой ночью армия РФ атаковала Харьков тремя ракетами, применив смертоносную тактику. Да, ракета разорвалась прямо в воздухе.