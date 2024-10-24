Ночью армия РФ ударила дронами и разными ракетами: какие воздушные цели удалось сбить

Несколько БпЛА было локационно потеряно.

Ночью против 24 октября российские военные атаковали Украину 50-ю ударными БпЛА Shahed и беспилотниками неустановленного типа, а также нанесли удары крылатыми и авиационными ракетами. Уничтожено 40 дронов. Ракеты не достигли своих целей.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Россияне ударили двумя ракетами Х-22 из самолетов Ту-22М3 над акваторией Черного моря, а двумя ракетами Х-59 – из воздушного пространства Брянской области. Тем временем беспилотники российские военные запускали по направлениям Орел, Курск и аннексированный Крым.

"По состоянию на 8:30 подтверждены убытки 40 вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Черниговской областях", — сообщило Командование.

Кроме того, семь российских беспилотников были локационно потеряны, один – в воздушном пространстве Украины, а два – вернули в направлении России и Беларуси.

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