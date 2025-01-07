Ночью армия РФ ударила по Украине дронами: сколько БпЛА удалось уничтожить

В нескольких областях раздались взрывы.
Ночью против 7 января российские войска атаковали Украину 38 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО уничтожили 28 дронов. Попаданий не зафиксировано.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 28 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях", — говорится в сообщении.
Кроме того, десять российских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены. Три из них улетели в направлении России.
Заметим, что в эту ночь россияне запускали беспилотники по направлениям – Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск.
Как сообщалось, ночью российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА. Первые дроны вошли в воздушное пространство страны вечером 6 января. В ряде областей была объявлена тревога.
Читайте также:
- Военный сообщил, почему на Покровском направлении не удается остановить оккупантов
- ВСУ дальше продвигаются в Курской области: ISW о новом наступлении Украины
- Был ли прорыв границы на Черниговщине: в ГНСУ прокомментировали