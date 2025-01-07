Ночью армия РФ ударила по Украине дронами: сколько БпЛА удалось уничтожить

Ночью против 7 января российские войска атаковали Украину 38 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО уничтожили 28 дронов. Попаданий не зафиксировано.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 28 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях", — говорится в сообщении.

Кроме того, десять российских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены. Три из них улетели в направлении России.

Заметим, что в эту ночь россияне запускали беспилотники по направлениям – Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск.

Как сообщалось, ночью российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА. Первые дроны вошли в воздушное пространство страны вечером 6 января. В ряде областей была объявлена тревога.

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