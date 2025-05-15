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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
11k
Время на прочтение
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Ночью армия РФ ударила по Украине "Шахедами": сколько дронов уничтожило ПВО

В эту ночь во время воздушной тревоги силы ПВО работали на востоке, севере, западе и в центре страны.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Беспилотник.

Беспилотник. / © ТСН.ua

Ночью против 15 мая российские военные атаковали Украину БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. оккупанты запустили 110 дронов. Силы ПВО уничтожили 62 БпЛА.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 08:00 подтверждены убытки 62 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, западе и в центре страны. Кроме того, 29 беспилотников-имитаторов локационно потеряно.

По информации военных, в результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Полтавщина, Киевщина и Ивано-Франковская область.

Этой ночью военные РФ атаковали беспилотниками по направлениям: Брянское, Курское, Орло и Миллерово.

Напомним, этой ночью российские войска атаковали беспилотниками разные регионы Украины. В частности, под прицелом находились западные регионы. В Луцке целое утро раздавались сильные взрывы . Также было громко в Ивано-Франковской области.

Известно, что сегодня на рассвете армия РФ атаковала Прикарпатье беспилотниками по разным направлениям. Работали Силы противовоздушной обороны.

Дата публикации
Количество просмотров
11k
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